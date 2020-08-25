حبس متهمين بحيازة 438 طربة "حشيش" بالسويس 15 يوماً

قررت النيابة العامة في السويس حبس اثنين من المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، تم ضبطهما وبحوزتهما 438 "طربة" لمخدر "الحشيش"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام 3 عاطلين، ممن تتوافر عنهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر "الحشيش"، وتم رصد محاوله تصنيع وخلط ذلك المخدر، مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل، مركزاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن السويس، تم ضبط اثنين من المتهمين، أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 438 طربة "حشيش"، وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة للكبس والتغليف، وبلغ وزن المضبوطات حوالي 54 كيلوجراما، بالإضافة إلى كمية من مسحوق وأعواد نبات "البانجو" المخدر، بوزن 12 كيلوجراما.

وعثرت أجهزة الأمن على 108 زجاجات وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة، وكمية من الأعشاب "بردقوش ولبان وحناء"، مجهولة المصدر، بوزن 10 كيلوجرامات، بالإضافة إلى بعض أدوات التصنيع، مكبس وإسطمبة حديدية وغطاء حديدي وأواني معدنية وبلاستيكية و2 ميزان، ومبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، لحساب شريكهما الهارب.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 3 ملايين و796 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما يجري ملاحقة المتهم الهارب.