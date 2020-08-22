ضبط 293 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 192 قطعة أسلحة نارية بحوزة 169 متهمًا، وتنفيذ 85939 أحكام قضائية متنوعة.

كما ضبطت 293 قضية مخدرات بحوزة 310 متهمين، و67 هاربًا، و20 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و453 دراجة نارية مخالفة، و29927 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ ضبط تشكيلين عصابيين، وإعادة 8 دراجات مُبلغ بسرقتها، وجرى فحص 115 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.