ضبط 191 قطعة سلاح و247 قضية مخدرات وتنفيذ 63201 حكما

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (191 سلاح نارى ، بحوزة 160 متهم).. وذلك على النحو التالى:(15) بندقية آلية . (35) بندقية خرطوش.(11) طبنجة .(130) فرد محلى.(457) طلقة مختلفة الأعيرة.(20) خزينة متنوعة .ضبط (277) قطعة سلاح أبيض.ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (63201) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:(272) حكم جناية.(17995) حكم حبس جزئى.(3346) حكم حبس مستأنف.(31406) حكم غرامة.(10182) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة . فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (247) قضية مخدرات بحوزة (260) متهم، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت ( 25,580 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,310 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,940كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (360 جرام).كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 535 جرام).كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,824كيلو جرام)كمية من مخدر الفودو وزنت (880كيلو جرام).عدد (4131) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (54) متهمين . فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (375) دراجة نارية مخالفة.فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (7 )دراجات نارية .فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20169) مخالفة مرورية. فى مجال فحص السائقين: فحص (110) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.