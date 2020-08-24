تفاصيل معركة الـ45 دقيقة بين الشرطة ومسلحين: "قتلة وتجار مخدرات"

45 دقيقة هي المدة التى استغرقتها أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا في محاربة أكبر تجار مخدرات بجنوب الصعيد، وانتهت بمصرع 3 مسلحين.

بدأت الحملة بتوجيه من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لضبط المجرمين في حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة - مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه - سبق اتهامه فى 33 قضية ما بين "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتلاف، ضرب، شروع فى قتل"، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "قتل عمد، شروع فى قتل") ، ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامى المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرع العنصر المذكور وضبط بحوزته (بندقية آلية و10 طلقات نارية من ذات العيار، 2 طربة لمخدر الحشيش) .. وكذا مصرع اثنين من معاونيه (لهما معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزتهما (2 بندقية آلية و15 طلقة نارية من ذات العيار) .. وإصابة آخر (سبق اتهامه فى عدد 9 قضايا ما بين "سلاح نارى، قتل عمد، خيانة أمانة، سرقة بالإكراه نصب") بطلق نارى، وضبط بحوزته (بندقية آلية وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.