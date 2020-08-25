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"حلم حياتي" لوائل جسار تتخطى مليونا و300 ألف مشاهدة في 10 أيام

كتب:

ضحى محمد
12:04 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تؤام روحي

تؤام روحي

تخطت أغنية "حلم حياتي" للفنان وائل جسار، حاجز المليون مشاهدة، إذ حققت إيرادات على يوتيوب وصلت إلى مليون و357 ألف مشاهدة منذ طرحها قبل 10 أيام.

وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم "توأم روحي"، إذ يدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي حول شخص يفقد زوجته في شهر العسل، ويدخل في حالة نفسية شديدة تؤثر على تعاملاته مع الآخرين.

فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الردّاد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "متغيبش ثواني"، والتي حققت نجاحا جماهيريا حتى الآن.

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