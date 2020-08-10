وائل جسار يشكر مصر لدعمها بيروت: فراغ مقاعد حكومة بلادنا أفضل

قدم الفنان اللبناني وائل جسار، الشكر والتقدير لكافة الدول العربية وغير العربية التي قدمت دعمًا للبنان في أزمتها الحالية عقب انفجار مرفأ بيروت، موجهًا شكر خاص للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بعد أن دعمتا لبنان بالأدوات الطبية والشحنات الغذائية.

وأضاف "جسار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الطبقة الحاكمة في لبنان لا تستطيع أن ترفع رأسها الآن، "الدول التي قدمت للبنان مساعدات قالت مش هتدي الطبقة السياسية ولا مليم وأعطتهم لمنظمات المجتمع المدني، هما هنا مش بيتعاملوا مع دولة".

وأكد الفنان اللبناني، أن البنك الدولي رفض إعطاء قرض للبنان بسبب اشتراطه في البداية مكافحة الفساد، حيث سُرق 400 مليار دولار من لبنان، "هذه الأموال اختفت من البلد، المبلغ ده مسروق ومنهوب"، موضحًا أن لبنان كانت مُحاصرة بشكل كبير من قبل عدة دول مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن انفجار مرفأ بيروت خلط الأوراق.

وأوضح أن جميع الدول الآن تحاول وتريد أن تساعد بيروت، حيث تشعر الدول وترى بأن الشعب اللبناني يُعذب ويحتاج إلى مساعدة، ويقوموا بتقديم المساعدة للشعب اللبناني بشكل مباشر، "إحنا كلنا نحط ايدينا في إيد بعض، عشان نقدر نتخطى المرحلة دي، كلنا موجوعين، وضعنا مذري وصعب جدا".

وتابع :" بقول للناس اللي فقدت بيوتها ومنازلها ومسكنها وأصبحوا في العراء، كل بيت في لبنان وبيروت هو بيتكم"، موجهًا في الوقت ذاته رسالة شديدة اللهجة للحكومة والطبقة الحاكمة في لبنان بتقديم استقالتهم، "عليكم تقديم استقالتكم، مقدموش ولا أي حاجة للشعب اللبناني، مأنجزوش ولا حاجة صغيرة، فراغ المنصب أحسن".

وواصل: "الناس في الشارع تدير أمورها بطريقة راقية وطريقة نظيفة، بتشيل الركام وتخلص كل حاجة بإيدها، احنا شعب محب للحياة وجبار، بس الحكومة بيرجعونا كتير ورا، مفيش كهرباء ومياه ومفيش طرق، ابسط الأمور الحياتية مش موجودة".