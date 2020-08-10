وائل جسار يُطلق مبادرة لـ"عمل فني" بمشاركة مُطربين عرب لدعم لبنان

أطلق الفنان اللبناني وائل جسار، مبادرة لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي خّلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، فطالب جسار كل زملائه الفنانين بتقديم أعمال فنية تضامنية مع بيروت، "أنا بحب بيروت جدًا من كل قلبي .. بيروت دي الحبيبة لي واعتبرها منارة العالم".

وأضاف "جسار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل و ريهام إبراهيم، أنه اطلق أغنية "لبنان يتكلم عن نفسه"، كما أنه يتمنى عمل فني ضخم لدعم بيروت على شاكلة "الحلم العربي"، موضحًا أنه يعلم تمام العلم بأن الفنانين المصريين والعرب يحبون لبنان ويعشقونها.

وأكد الفنان اللبناني، أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر قام بغناء أغنية "بحبك يا لبنان"، وهذا تّدل على المحبة الكبيرة للشعب اللبناني، " اشكر كل من تضامن معنا من فنانين ويارب نشوف مصر ديما على خير".