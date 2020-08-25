 تعيين 166 شاباً وصرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 166 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف 4 ملايين و78 ألفاً و29 جنيها لـ 4318 عاملا ، منها منح دورية للعمالة غير المنتظمة بلغت 3 ملايين و659 ألف جنيه لـ 3751 عاملا من المسجلين بالوحدة ، بالإضافة إلى صرف 213 ألف جنيه الرعاية الاجتماعية لـ 198 عمال منهم 109 ألاف جنيه منح مواليد لـ 54 عاملا، و51 ألف جنيه لـ 17 عاملا منحة زواج ، و35 ألف جنيه منحة وفاة لـ 18 عاملا .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه تم صرف منح رعاية صحية لـ 369 عامل آخر بإجمالى 29 ألفاً و 206 جنيهات ، فضلاً عن تسجيل 573 عامل غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 725 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، وأسفر عن تحرير 17 محضر إقامة منشأة بدون ترخيص ، و 29 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 101 منشأة أخرى لإزالة المخالفات .