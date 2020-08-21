تعيين 571 شابا وصرف 1.6 مليون جنيه على العمالة غير المنتظمة بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية 571 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2649 شاباً .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت مليونا و637 ألف جنيه على 1624 عاملا رعاية اجتماعية وصحية، منها مليون و608 آلاف جنيه علي الرعاية الاجتماعية لـ 1608 عاملا من العمال المسجلين، فضلا عن صرف 27 ألف جنيه لـ 13 عامل منح رعاية اجتماعية، و2000 جنيه لعامل رعاية صحية.

وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 367 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 880 منشأة وتم القيام بـ 27 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، إضافة إلى تلقى 44 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 14 شكوى منهم للقضاء، ومازالت 28 شكوى منها تحت البحث والدراسة خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 121 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.