روسيا تبدأ تسجيل المتطوعين لتلقي لقاح "سبوتنيك V" الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أنّه اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتم تسجيل المتطوعين لتلقي اللقاج ضد فيروس كورونا بعد تسجيله.

وقال الوزير: "أعتقد أنّ جمع وتسجيل المتطوعين بشكل مباشر سيبدأ الأسبوع المقبل"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ومن المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه المرحلة، إذ قال مدير مركز "جامالي" للأبحاث، ألكسندر جينسبورج: "سنقدم يوم الاثنين (17 أغسطس) النسخة الأولى من بروتوكول اختبارات ما بعد التسجيل، وأعتقد أنّه بناء على الاهتمام الكبير باللقاح من قبل الجمهور والصحافة، فوزارة الصحة ستوافق على البروتوكول في غضون أسبوع أو 10 أيام".

وأعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أنّ المنظمة مستعدة لمناقشة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي الأول من أجل تقييم فعاليته.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعربت أكثر من 20 دولة عن اهتمامها بالحصول على اللقاح "Sputnik V"، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والفلبين والبرازيل والمكسيك والهند.