بعد "سبوتنيك".. باحث روسي: 17 مؤسسة تتنافس على إنتاح لقاح كورونا

قال الدكتور أندرو زخاري باحث بالأكاديمية الروسية الطبية للعلوم بجامعة بيراجوف الروسية، إن اللقاح الروسي الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا للوقاية من فيروس كورونا ليس الأخير.

وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية "زوم"، ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن اكثر من 17 مركزًا ومؤسسة تتنافس على إنتاج لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه منذ ظهور الفيروس مطلع هذا العام جرى تم إجراء العديد من التجارب السريرية على أكثر من لقاح.

وتابع زخاري: "هناك اعتراضات كثيرة على اللقاح، منها أنه جرب على عدد قليل من البشر، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم، فالوقت قليل وجرى الحصول عليه في 6 أشهر وهو إنجاز كبير لذلك سمي بسبوتنيك تيمنا بأول مركبة فضاء روسية".