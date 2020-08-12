مراحل إنتاج لقاح كورونا الروسي الجديد "سبوتنيك 5"

احتدم السباق العالمي لتطوير لقاحات ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ، الذي أصاب 20.377.427 حول العالم وتسبب في وفاة 741.606، وأظهرت مشاريع لقاحات عدة نتائج مشجعة، إذ بلغت 3 لقاحات يتم تطويرها في دول غربية المرحلة الأخيرة من تجاربها السريرية على البشر، وشملت القائمة لقاحًا لشركة "موديرنا" الأمريكية، والثاني تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع مختبر "أسترازينيكا"، واللقاح الثالث يعمل عليه تحالف ألماني أمريكي "بايو إن تيك - فايزر".

وأجازت الصين منذ نهاية يونيو الماضي، استخدام لقاح يطوره معهد أبحاث عسكرية ومجموعة "كانسينو بيولوجيكس"، في صفوف جيشها، قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته، وفقًا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد للوباء. واللقاح الروسي تم تطويره بالاشتراك بين المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" ووزارة الدفاع الروسية، وهو حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. ومن المتوقع بدء إنتاج اللقاح في سبتمبر المقبل.

وعمل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "جامالي"، بنشاط لإطلاق إنتاج أول لقاح على أساس الفيروسات الغدية في روسيا، وهو يخضع حاليًا لتجارب سريرية، كانت بدأت في جامعة سيتشينوفسك بموسكو في 18 يونيو الماضي، بمشاركة 38 متطوعًا. وأتاحت النتائج التأكد من سلامة اللقاح، وطوّر جميع المشاركين في الاختبارات مناعة ضد العدوى، وجرى تسريح المجموعة الأولى من المتطوعين في 15 يوليو، والثانية في 20 يوليو الماضيين. وأعلنت جامعة سيتشينوف، في 12 يوليو الماضي، عن انتهاء التجارب السريرية التي كانت تجريها منذ 18 يونيو لاختبار اللقاح.

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة "سيتشينوف" الروسية في الـ18 من يونيو الماضي.كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وكشف الرئيس الروسي، أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي، وقال بوتين: "روسيا تبدأ قريباً في إنتاج لقاح كورونا على مستوى واسع"، وفاق لما ذكرته صحيفة "سبق" الكويتية.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام، إلى أنه سيتم اختبار اللقاح على نحو 1600 شخص من أجل السلامة والفعالية بعد التسجيل. وأوضح بوتين، أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوافرة لجميع المواطنين الروس قريبًا دون مقابل مادي وستكون على مراحل، تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية، وصولا إلى كبار السن المهددين، وأخيرا إلى المواطنين العاديين.

الرئيس الروسي: اللقاح خضع للفحوصات اللازمة

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته: "هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد" في روسيا، مؤكداً أن اللقاح خضع للفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد لم يكمل التجارب السريرية بعد، لكنه يعمل "بشكل فعال بما فيه الكفاية".

وكان لمكتب الصحفي لوزارة الدفاع، قال الشهر الماضي، إنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي، وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف.

الصحة الروسية: إنتاج اللقاح سيبدأ في موقعين

من جانبها، أطلقت الشركة المنتجة للقاح الروسي، اسم "سبوتنيك 5" -سبوتنيك V- على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم، قياساً بإطلاق أول قمر صناعي روسي "سبوتنيك" عام 1957، فيما أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أمس الثلاثاء، أن إنتاج أول لقاح روسي ضد كورونا المستجد، سيبدأ في موقعين، مركز "جامالي" " التابع لوزارة الصحة الروسية وشركة "بينوفارم".

وأوضح موراشكو خال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة، أنه في الوقت نفسه بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب مشروع "سبيربنك"، يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوفرة في بلدنا"، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج. وتابع الوزير الروسي قائلا، إن "هناك عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا به".

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبرج، أعلن في 21 يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتا إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج، حوالي 50-60، وربما 70 مليون جرعة.

بدأت وزارة الدفاع الروسية ، بالاشتراك مع مركز "جامالي"، التجارب السريرية للقاح بعد أن أعطت وزارة الصحة الروسية، في 16 يونيو الماضي، إذناً لإجراء التجارب السريرية في مستشفى "بوردينكو" العسكري.

وجرى تطوير اللقاح من قبل الخبراء في جامالي ووزارة الدفاع الروسية، ويشارك في الاختبارات السريرية التي تجري في جامعة سيتشينوف 38 متطوعا.

من جانبه، أعلن مدير مركز "جامالي"، ألكسندر جينتسبورج، أن دخول اللقاح يز الاستخدام سيجري بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة في موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال جينتسبورج: "ستجري المرحلة الثالثة في موسكو وسيبدأ التداول المدني أيضا في المناطق. لن يكون كافيا بالنسبة لـ85 منطقة في البلاد، ولكن لـ10 إلى 15، نعم"، مؤكدا أن مركز "جامالي" جاهز لبدء المرحلة الثالثة من الاختبار "ولو اليوم، بمجرد استلام المخصصات المالية سنبدأ، وسنسجل جميع المتطوعين البالغ عددهم 2000 شخصا"، وسيتم خلال المرحلة النهائية مراقبة استجابة متلقي اللقاح، وفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

من جانبها، شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتباع آليات صارمة عقب إعلان روسيا التوصل للقاح ضد كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان لنائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، قال في 21 يوليو الماضي، إن أول لقاح روسي ضد الوباء، والذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "جامالي" للبحوث، بات جاهزاً.

وكانت نائبة رئيس الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك فالنتينا كوسينكو، علقت في وقت سابق، على دعوات تأجيل تسجيل اللقاح، بالقول إن مزاعم شركات الأدوية بشأنه أساسها الجهل بنتائجه.وكانت جمعية منظمات البحوث السريرية بوجه خاص قد اقترحت على وزارة الصحة عدم تسجيل اللقاح حتى الانتهاء بنجاح من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

ونرصد أهم التواريخ حول اللقاح الروسي:

3 أغسطس الجاري:

أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الفحص النهائي للمتطوعين الذين يختبرون اللقاح فيروس أظهر وجود استجابة مناعية واضحة لدى جميعهم، مشيرة إلى أنه وفقا لبروتوكول الاختبارات السريرية لليوم الـ42 بعد التطعيم الأول، عاد المتطوعون إلى المستشفى وخضعوا لفحص طبي معمق.

وأمضى المتطوعون فترة التجربة، التي استمرت من 3 يونيو الماضي إلى 20 يوليو الخماضيين، في مستشفى "بوردينكو" تحت مراقبة مستمرة للأخصائيين الطبيين من ذوي الخبرة الواسعة في التجارب السريرية للأدوية.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر في سبتمبر المقبل، بالإنتاج التجاري للقاح، مضيفا: "يعمل مركز جامالي، لبدء الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل. نحن نأمل ان يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر". وأشار الوزير الروسي، إلى أنه "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

2 أغسطس:

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز فيكتور Vector الروسي للبحوث العلمية، إن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج اللقاح في نوفمبر المقبل، مضيفا ي حديث صحفي: "نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام. لذلك، من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل. في البداية سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل".

23 يوليو:

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن استخدام اللقاح قد يبدأ في شهر أغسطس المقبل بتطعيم الفئات التي تعتبر أنها في خطر مرتفع÷، موضحا أنه سيتم تقديم اللقاح بالدرجة الأولى للفئات التي يعتبر أنها تواجه مخاطر خاصة ناجمة عن الجائحة، بينها الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع الفيروس.

21 يوليو:

قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد الوباء، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "جامالي" للبحوث، بات جاهزا، مضيفا في ذلك الوقت في حديث صحفي: "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد.

من جانبه، أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن روسيا تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من اللقاح حتى نهاية العام الجاري، موضحا في تصريح لموقع "ستوب كورونا فيروس. إر إف"، أنه من المقرر إنتاج 30 مليون جرعة في روسيا، والباقي في دول أخرى حول العالم عبر الشراكة الدولية. وأشار دميتريف، إلى أن: "حسب تقديراتنا سيتم في عام 2021 إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات ضد كورونا... ما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس بشكل فعال".

19 يوليو:

أكد مدير معهد الطب العملي والتكنولوجيا البيولوجية التابع لجامعة سيتشينوف بموسكو، فاديم تاراسوف، أن المتطوعين المشاركين في اختبارات اللقاح في حالة جيدة.

وقال تاراسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن كل المشاركين في اختبارات لقاح مركز غاماليا البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة، ومن بينهم الذين غادروا المستشفى ولا يزالون يخضعون للرقابة الطبية، في حالة صحية جيدة.

15 يوليو:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز"جامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تشير إلى أن اللقاح آمن وإمكانية تحمله جيدة، وقالت في بيان، إن: "بعد 28 يومًا من إجراء اللقاح، لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية​​​. ووفقا للدارسات المختبرية والأدوات التي لدينا، يمكننا الحديث بثقة عن امن اللقاح وإمكانية تحمله الجيدة".

2 يوليو:

أعلنت جامعة "سيتشينوف" في العاصمة الروسية "موسكو" أن اختبارات لقاح مضاد لكورونا المستجد على متطوعين قد استكملت بنجاح، وقال مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، فاديم تاراسوف في ذلك الوقت: "لقد استكملت جامعة "سيتشينوف" بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا"​​​.

11 يوليو:

أعلن مدير المركز العلمي العملي لأمراض القلب الداخلية لجامعة "سيتشينوف"، سيرجي سيميتكو أن المتطوعين الذين تناولوا لقاح مركز جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ضد فيروس كورونا، في حالة جيدة، فيما أوضح مدير معهد الأدوية التابع لجامعة سيتشينوف، فاديم تاراسوف، أن اللقاح المذكور، تم تطويره بشكل اصطناعي وهو لا يحتوي على عناصر الفيروس.