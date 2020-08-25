صور.. أكبر مسجد بالبحر الأحمر يستعد لصلاة الجمعة بخطة مواجهة كورونا

استعد مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة لأول صلاة جمعة بعد انحسار إصابات فيروس كورونا، حيث تم تغيير السجاد بالكامل، وتعقيم وتطهير المسجد، وذلك بالتنسيق مع أوقاف ومحافظة البحر الأحمر.

وكشف محمد وهيب رئيس مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، شراء 1500 متر من أفخر وأغلى أنواع السجاد وتغييره بالكامل، إضافة إلى تعقيم وتطهير المسجد بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، مشددًا على مراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي بين المصلين، والغلق التام لدورات المياه، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يحضر الصلاة محافظ البحر الأحمر وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ويعتبر مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة هو أشهر وأكبر مساجد البحر الأحمر ومصر، وافتتح عام 2012، وأقيم على مساحة 8 آلاف متر بتكلفة 20 مليون جنيه، ويقع على البحر مباشرة، ويتسع لنحو 10 آلاف مصل، ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع، و25 قبة، وقاعة للمناسبات وأخرى للمحاضرات، ومركز ثقافى إسلامي يشرح الدين الإسلامي بثلاث لغات أجنبية مختلفة، كما يحوي مكتبة بها كتب وأسطوانات تشرح الدين الإسلامي بأكثر من عشر لغات أجنبية مختلفة.