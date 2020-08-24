المنشآت الفندقية: 80% من فنادق البحر الأحمر حصلت على "شهادة السلامة"

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن عدد الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية بالمحافظة، بلغ نحو 208 فنادق، من مجموع 262، بما يعادل نحو 80% من الفنادق.

وأوضح في تصريحات لـ"الوطن"، أن الفنادق لا تستطيع استقبال النزلاء، إلا بعد الحصول على تلك الشهادة، منوها بأن الفنادق الباقية ستتقدم خلال الشهور المقبلة، وبعد تحسن الحركة السياحية الوافدة، بطلبات لاعادة التشغيل.

وأضاف أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تبلغ نحو 80% من النسبة التي حددها مجلس الوزراء، لاستقبال النزلاء، وهي 50% من السعة الاستيعابية للفندق، لافتا إلى أن العديد من فنادق الغردقة طرحت عروضا سعرية لجذب السياح المصريين، خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين إلى محافظة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أنه حتى الآن، لا توجد أية معلومات على تحديد بريطانيا وألمانيا موعدا لاستئناف الرحلات لمصر، لافتا إلى أن بعض شركات السياحة الألمانية طلبت ضوابط واشتراطات معينة، لتطبيقها بمصر، حال قررت دولتها استئناف الرحلات لمصر.

وكانت وزارة السياحة والآثار، سمحت لفنادق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، باستقبال السياح بداية من أول شهر يوليو الماضي.