"مستقبل وطن" بمطروح يلتقي بالقبائل لدعم مرشحه بجولة الإعادة ضد "النور"

يكثف حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح تواصله مع جميع القبائل، لحشدهم لمساندة رزق علواني عبدالحميد مرشح الحزب فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال، اليوم، العمدة إدريس أبو السويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، وأحد كوادر الحزب، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه يثمن جهود جميع القبائل لمساندتهم الحزب، والوقوف مع مرشح المقعد الفردي رزق علواني فى الجولة الأولى، وحصوله على أعلى الأصوات بأكثر من 25 ألف صوت، لافتًا إلى أن الحزب له مكاتب فى جميع المدن الثماني، وأي مواطن لديه مشكله الآن وحتى بعد الإنتخابات عليه التوجه لأي مكتب حسب محل إقامته، والتقدم بشكواه، وسيتم حلها من خلال نواب الحزب، والتواصل من خلالهم مع المسؤولين في جميع الهيئات والمصالح الحكومية.

ويلتقى قيادات حزب مستقبل وطن مع جميع عائلات وأهالى مطروح بجميع تركيباتها، من أجل حثهم على استكمال المسيرة فى مساندة مرشح الحزب فى جولة الإعادة.

ويخوض جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ بمطروح المرشح رزق علواني عن حزب مستقبل وطن أمام المرشح صابر رفاد عن حزب النور على المقعد الفردي.