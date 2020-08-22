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الناجحون في انتخابات الشيوخ يدعمون مرشحي مستقبل وطن بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:41 م | السبت 22 أغسطس 2020
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحيه في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، وهما هشام علي الحاج علي، ومحمود فريد شرارة، وذلك بقرية الخضرة بمركز الباجور.

حضر المؤتمر، الفائزون في انتخابات مجلس الشيوخ في الجولة الأولى عن المنوفية، وهم علاء طاحون، وأسامة فهيم، ومحمود منصور، ومحمد الجمل، فضلًا عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم أحمد رفعت عن دائرة قويسنا، وإبراهيم خليف عن دائرة الشهداء، وعدد من السياسيين بالمحافظة.

 

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