محافظ جنوب سيناء: نستطيع الاطمئنان على بلدنا من خلال تدريب الشباب

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العمل الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب شيء عظيم من أجل تعليم الشباب وتأهيلهم للقيادة في المستقبل.

وأكد فودة على هامش مشاركته في مقابلات اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أن عملية الاختيار تتم بعدالة وشفافية تامة وحريصون على انتقاء الشاب الذي لديه الثقة والشخصية ويستطيع أن يؤدي دوره على أكمل وجه داخل قطاعات الدولة المختلفة.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على إعداد الشباب هو يؤمن بدورهم في المستقبل وإعطائهم الفرصة للقيادة ونستطيع أن نطمئن على بلدنا من خلال تدريب هؤلاء الشباب ونحن كقيادات ننقل خبرتنا لهم وننهض بمستوياتهم التعليمية.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الرابع على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات القيادية بالدولة بجانب خبراء ومتخصصين في كل المجالات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها: أن يكون المتقدم مواطنا مصريا ويكون عمره بين 30 و45 عاما ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الاميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافي البريطاني بدرجة 4.5 على الأقل.

كما يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.