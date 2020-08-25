مصادر لـ"الوطن": لا نية لإنهاء عمل المعلمين المتعاقدين بتعليم الكويت

أكدت مصادر حكومية مسؤولة، أن وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت ليس لديها أي نية على الإطلاق لإنهاء عمل المعلمين المصريين المتعاقدين العالقين خارج البلاد، ومنهم من انتهت تأشيرات إقامتهم، وذلك بسبب ظروف توقيف دولة الكويت حركة الطيران مع بعض الدول ومن بينها مصر.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الوطن" أن فئة المعلمين من العمالة الرئيسية في دولة الكويت، فضلا عن وجود بعض العجز في سلك التعليم، ولذلك فإنه من المستبعد الاستغناء عن المعلمين المتعاقدين حتى لو انتهت إقامتهم خارج البلاد.

وأشارت إلى أن مسؤولي القنصلية المصرية بالكويت التابعين لوزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة في تواصل دائم مع مسؤولي الحكومة الكويتية، كل في اختصاصه، لمتابعة موقف وأوضاع العمالة المصرية بالكويت، وأحدث القرارات الصادرة من جانب دولة الكويت، لوضعها في عين الاعتبار بما يحقق مصلحة العمالة المصرية وأسرهم، والحفاظ على حقوقهم.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، بيانا صحفيا في شهر يوليو الماضي جاء فيه أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره لوزير القوى العاملة، إلى أن مصدرا تربويا طمأن أعضاء الهيئة التعليمية العالقين في مصر بأن حقوقهم الوظيفية محفوظة، وأنهم بمنأى عن إنهاء الخدمات إن لم يتمكّنوا من العودة قبل بدء الدراسة، مؤكدا أنه "ستتم تسوية أوضاعهم واحتساب إجازتهم بعذر مقبول، ولكن من غير راتب".

وأوضح المصدر أن دوام أعضاء الهيئة التعليمية سيكون "أون لاين" في بيوتهم، ما لم يطرأ تغيير على خطة الوزارة تلزمهم بالدوام في المدارس، مشيرا إلى أن "الصورة غير واضحة حتى الآن، وتتطلّب نشرة تفصيلية من قِبل قطاع التعليم العام لآلية تطبيق التعليم عن بُعد في جميع المراحل".