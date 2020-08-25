أمين "السياحة العالمية": أدعو السائحين لزيارة مصر

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفلي لمصر تمثل تقديرا كبيرا لمصر وللمقصد السياحي المصري، خاصة أنها أول زيارة له خارج أوروبا منذ جائحة كورونا فبراير الماضي.

وأضاف العناني خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالمتحف المصري الكبير أنه فوجئ بوجود مشاهد عظيمة بالعرض المتحفي للمتحف ستكون مفاجأة للعالم وستحظى على إعجاب الجميع.

وأشار إلى أنه رغم جائحة كورونا وتوقف العمل بشكل كبير في العديد من المشروعات، فإن العمل بالمتحف لم يتأثر وجرى على قدم وساق، موضحا أن المتحف سيكون عامل جذب كبيرا للسياح فور افتتاحه.

ومن جهته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن المتحف المصري الكبير سيكون صرحا حضاريا وأثريا كبيرا يجذب أنظار العالم، خاصة أنه الأكبر عالميا في مجال الآثار، لافتا إلى أنه زار المتحف العام الماضي ولمس حاليا كم العمل الذي تم والإنشاءات التي حدثت في هذه الفترة الوجيزة، منوها إلى أنه سيحضر الافتتاح الرسمي المتحف العام المقبل ووجه الأمين العام رسالة لسائحي العالم بضرورة زيارة المتحف المصري الكبير فور افتتاحه لمشاهدة الحضارات المختلفة التي مرت على مصر.