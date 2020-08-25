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"طاقة نور" تقدم خدماتها لـ3 آلاف مواطن بقرى حياة كريمة

وإجراء 110 عمليات جراحة عيون وتوزيع 200 نظارة طبية بالمجان

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أسماء زايد ونجلاء فتحى
01:55 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
إجراء 110 عملية جراحة عيون ضمن مبادرة حياة كريمة

إجراء 110 عملية جراحة عيون ضمن مبادرة حياة كريمة

تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مبادرة طاقة نور، وذلك في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت التضامن في بيان لها، اليوم، أنه تم الكشف على 3000 مواطن من قرى حياة كريمة، وإجراء 110 عمليات جراحة عيون وتوزيع 200 نظارة طبية هذا الأسبوع بالمجان تماما لمواطنين غير قادرين من أهالي عدد من قرى محافظتي المنيا.

وأضافت أنه تم أيضا، تنفيذ عدد من القوافل الطبية مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت أنه تم إجراء 92 جراحة عيون مختلفة ضمن مبادرة لأهالي من قرى سراوه ونزة قرار وبني رافع والحواتكة مركز منفلوط وقيرقارص وأولاد إبراهيم مركز أسيوط.

وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء 18 عملية جراحة عيون مختلفة لأهالي قرية برطباط مركز مغاغة بالمنيا والقرى المجاورة وتنوعت العمليات الجراحية بين إزالة مياه بيضاء وحول وظفرة.

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