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مراقبو سياحة إسكندرية لمتسللي الشواطئ: مين هينقذكم؟

كتب:

مروة مرسى
02:02 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
شاطئ النخيل في الإسكندرية

شاطئ النخيل في الإسكندرية

استمراراً لمسلسل التسلل إلى الشواطئ المغلقة بأمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ شهر مارس الماضي، وتحديداً شاطئ "النخيل"، المعروف باسم "شاطئ الموت"، غرب الإسكندرية، والذي شهد غرق الكثيرين، ما زال الشاطئ يشهد عمليات تسلل شبه يومية، لمجموعات من الشباب والأسر القادمين من المحافظات المجاورة.

وواصل مراقبو شاطئ النخيل، من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أعمال إخلاء الشاطئ نهاراً وليلاً، وذلك وسط نزول الأسر والعائلات والشباب والأطفال دون اتباع التعليمات، أو الحفاظ على أرواحهم، خاصةً مع عدم وجود أي خدمات، بسبب إغلاق الشواطئ المجانية.

ورصد مراقبو الشاطئ تسلل مجموعة من الأشخاص خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وتوجه أحد المراقبين إلى أحد الشبان قائلاً: "هسألك سؤال: لو غرقت مين حيطلعك؟ مين حينقذك في الليل؟ أنتم بتعملوا كده ليه في نفسكم؟".

 

 

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