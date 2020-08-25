قاضي "عنف حلوان" للمتهمين: سيسألكم الله عمن ضللتموهم وسلبتم عقولهم

قال المستشار محمد السعيد الشربيني، في مستهل النطق بحكمه على 8 متهمين في قضية "أحداث ميدان الشهداء": "إن المحكمة تخاطب المتهمين وهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فأقول ولئن قامت ثورة 25 يناير ضد الفقر والظلم الذي كانت تعاني منه البلاد، وليتها ما قامت، فقد كان ذلك خيرا للبلاد، من أن يتولى أمرها رجال من جماعتكم ونواب مثلكم طماعون مستبدون يسوقون البلاد إلى الهلاك".

وأضاف: "سيسألكم الله عن أبناء هذا المجتمع الذين انتزعتموهم خلسة من أهاليهم وقمت بتضليلهم بأفكار مسمومة وسلبتم عقولهم حتى ساروا أداة طوع أمركم، وسقتموهم إلى ميادين القتال ليقاتلوا إخوانهم المصريين قتالا لا شرف فيه، فلا أنتم تركتموهم لأهاليهم يأنسون بهم في وحشتهم، ولا أنتم ذهبتم بهم في قتال شريف يدافعون عن دينهم ووطنهم بحق".

وتابع: "وأنا أسألكم في أي كتاب من كتب الله وفي أي عهد من عهود الأنبياء والمرسلين علمتم أن سفك الدماء عقاب الذين لا يؤمنون بإيمانكم ولا يدينون بدينكم، من أي عالم من عوالم السماء أتيتم بهذه العقول التي تصور لكم أن الشعوب تساق إلي الإيمان سوقا؟، وأن العقائد تُسقى بالناس كما يسقى الماء، سفكتم من دماء المصريين ما شئتم وسلبتم من حقوقهم ما أردتم حتى لا يريد الناس إلا ما تجدون".

وعاقبت المحكمة، اليوم، 8 متهمين في قضية أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، في يوليو 2013.

وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

وتقدم المتهمون الـ8 بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وأُعيدت محاكمتهم على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، ثم طرحت الدعوى على بساط بحثها، وتداولت فيها، بعد حجزها للحكم، في يونيو الماضي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، ثم أصدرت الأحكام المتقدمة.