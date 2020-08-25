قاضي "عنف حلوان" للمتهمين: سيسألكم الله عمن ضللتموهم وسلبتم عقولهم
سجن 8 من الجماعة الإرهابية 10 سنوات في قضية "ميدان الشهداء" بحلوان
كتب:
هيثم البرعى
03:29 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
المستشار محمد السعيد الشربينى
قال المستشار محمد السعيد الشربيني، في مستهل النطق بحكمه على 8 متهمين في قضية "أحداث ميدان الشهداء": "إن المحكمة تخاطب المتهمين وهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فأقول ولئن قامت ثورة 25 يناير ضد الفقر والظلم الذي كانت تعاني منه البلاد، وليتها ما قامت، فقد كان ذلك خيرا للبلاد، من أن يتولى أمرها رجال من جماعتكم ونواب مثلكم طماعون مستبدون يسوقون البلاد إلى الهلاك".
وأضاف: "سيسألكم الله عن أبناء هذا المجتمع الذين انتزعتموهم خلسة من أهاليهم وقمت بتضليلهم بأفكار مسمومة وسلبتم عقولهم حتى ساروا أداة طوع أمركم، وسقتموهم إلى ميادين القتال ليقاتلوا إخوانهم المصريين قتالا لا شرف فيه، فلا أنتم تركتموهم لأهاليهم يأنسون بهم في وحشتهم، ولا أنتم ذهبتم بهم في قتال شريف يدافعون عن دينهم ووطنهم بحق".
وتابع: "وأنا أسألكم في أي كتاب من كتب الله وفي أي عهد من عهود الأنبياء والمرسلين علمتم أن سفك الدماء عقاب الذين لا يؤمنون بإيمانكم ولا يدينون بدينكم، من أي عالم من عوالم السماء أتيتم بهذه العقول التي تصور لكم أن الشعوب تساق إلي الإيمان سوقا؟، وأن العقائد تُسقى بالناس كما يسقى الماء، سفكتم من دماء المصريين ما شئتم وسلبتم من حقوقهم ما أردتم حتى لا يريد الناس إلا ما تجدون".
وعاقبت المحكمة، اليوم، 8 متهمين في قضية أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، في يوليو 2013.
وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
وتقدم المتهمون الـ8 بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وأُعيدت محاكمتهم على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، ثم طرحت الدعوى على بساط بحثها، وتداولت فيها، بعد حجزها للحكم، في يونيو الماضي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، ثم أصدرت الأحكام المتقدمة.