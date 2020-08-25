رئيس جامعة الأقصر يتابع تحكيم مشروعات تخرج "فنون جميلة"

أجرى الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية الفنون الجميلة، لمتابعة تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية.

شارك في الجولة، الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون فرع الأقصر سابقا، والأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك وعضو لجنة التحكيم عن قسم الجرافيك ومجموعة من المحكمين من داخل الكلية وخارجها، ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة.

وأوضح محمود، أن هناك 69 طالبا وطالبة من الأقسام المختلفة، قدموا مجموعة من المشروعات المتنوعة التي احتوت على مجموعة من الأعمال الفنية في مجالات الفنون المختلفة وهي: التصوير (التصوير الجداري – التصوير الزيتي)، النحت الميداني، الجرافيك (التصميمات المطبوعة – فنون الكتاب – الرسوم المتحركة) والديكور (الفنون التعبيرية – العمارة الداخلية).