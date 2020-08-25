الجيزة تواصل أعمال إخلاء 7 بلوكات بأرض المطار

تواصل محافظة الجيزة أعمال إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة، وذلك بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات.

أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه جرى توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات والبالغ عددها 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

ونوه بأنه سوف يجري تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها دون أي مقابل مراعاة للبعد الاجتماعي لقاطني تلك البلوكات، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم.

وأضاف المحافظ أنه جرى رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين، من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الأثات والأجهزة الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه سيجري تسهيل سبل المعيشة للمواطنين، حيث جرى تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبيه جميع طلبات المواطنين الراغبين في نقل أبنائهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم.

كما سيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، في إطار الحماية الاجتماعية التي توفرها المحافظة للمواطنين.