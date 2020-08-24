الجيزة توفر سكنا بديلا لـ232 أسرة بأرض المطار

فى تدخل سريع من محافظة الجيزة تم البدء فى اخلاء 7 بلوكات بمنطقة ارض المطار بحى شمال الجيزة بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض .

أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى اطار توجهات الدولة فى هذا الشأن .

وأضاف المحافظ انه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة بالاضافة الى توفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعة وكافه الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم .

وأشار محافظ الجيزة إلى انه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل ابنائهم الطلاب من مدارسهم الى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم .كما سيتم اتاحة منافذ اضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى اطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين .

وأكد محافظ الجيزة على دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبية دورية وتحويل الحالات المرضية منهم الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم . وأشار راشد إلى انه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية بتوفير وظائف فى عدد من الشركات والمصانع الخاصة فى حال رغبة المواطنين فى العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعة وسائل النقل والمواصلات لدعمها فى حال الضرورة لذلك .