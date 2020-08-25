طرح أدوية مصرية في دول أوروبا أحدها يستخدم لعلاج بعض حالات كورونا

أعلنت شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات الأدوية العالمية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم وتتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزا رئيسيا لها، عن اتفاقها على تصنيع كميات كبيرة من دوائيين جديدين لصالح إحدى الشركات العالمية برخصة منه، ليتم تداولهما في دول أوروبية وكندا في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما انتهت كل الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك الأدوية في الجهات المعنية بكندا والاتحاد الأوروبي، وبعد التأكد من إنتاجهما بأعلى معايير الجودة الطبية في العالم داخل مصانع "إيفا فارما" بمصر.

وقال الدكتور نيكولاس بوج، مدير شركة "ألبا"، المملوكة لـ"إيفا فارما" في دولة ألمانيا، إنهم ملتزمون دائما بأعلى معايير الجودة العالمية في تصنيع الأدوية والمنتجات المختلفة التي تعمل عليها سواء التي تُطرح في السوق المحلية، أو التي تُصدر للخارج، مشيرا لوجود خطة لدى الشركة في التوسع في إنتاج أدوية لدول أوربية وغيرها من البلدان في قارات العالم المختلفة، إضافة لإنتاج نوعيات جديدة من الأدوية تدخل مصر لأول مرة.

وأوضح أن الدواء الأول هو "ابكسبان"، وهو دواء مضاد للتجلط، يستخدم لمنع تجلط الدم في الجسم، موضحا أنه يستخدم لمنع التجلط في بعض أمراض القلب الاعتيادية، ومؤخرا أصبح يستخدم لمنع الجلطات في بعض الحالات التي تُعالج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتا إلى أن هذا الدواء من المقرر طرحه في السوق الكندية قريبا.

وأشار إلى أن الدواء الثاني يحمل اسم "سيليدوسين"، وهو دواء لعلاج تضخم البروستاتا، والمقرر طرحه في عدد من البلدان الأوروبية قريبا أيضا.

يذكر أن "إيفا فارما" تطرح علاجات كمضادة للتجلط الدم، وعلاج تضخم البروستاتا في السوق المصرية، وهي الأدوية التي أثبتت نجاحا كبيرا، وحصدت ثقة الأطباء والمرضى المصريين على السواء، ومنها "ابكساتراك" لعلاج تجلط الدم، و"سوليتراكت" لعلاج تضخم البروستاتا.