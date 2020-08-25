اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ينظم مؤتمرا لبحث تداعيات كورونا غدا

ينظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، مؤتمرا تحت عنوان "تداعيات جائحة كورونا على البيانات المالية وقطاع الأعمال"، غدا، أون لاين عبر تطبيق Team من السادسة حتى الثامنة والنصف مساء.

ويعقد المؤتمر برعاية وحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وحاتم القواسمي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وجمال ملحم ممثلا للاتحاد الدولي للمحاسبين "IFAC"، ومنى الشامي ممثلا للبنك الدولي.

وقال الدكتور فريد فوزي، نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وأمين عام المؤتمر، إنّ المؤتمر يسلط الضوء على أثر أزمة كورونا على البيانات المالية والسيولة المالية، وخطة استمرارية الأعمال في ظل أزمة كورونا.

وأكد أنّ جائحة كورونا أدت لتزايد المخاطر، وتقلبات في الأسواق المالية، واضطرت الدول لاتخاذ عدة تدابير للحد من انتشار الفيروس، كان لها أثر كبير على العرض والطلب في العديد من السلع والخدمات، ومن هنا تبرز أهمية التقارير المالية والتي تعد أداة مهمة تساعد إدارة الشركات على معرفة مركز الشركة المالي ومدى ربحيتها خلال فترة زمنية محددة.

وأضاف: "تعتبر هذه المعلومات أساسية لإدارة الشركة لاتخاذ القرارات الداخلية، كما تكشف معلومات لمقدمي رأس المال كالدائنين والمستثمرين حول الربحية والاستقرار المالي للشركة".

وأوضح الدكتور حاتم القواسمي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أنّ المؤتمر يسعى لرسم خريطة طريق تخاطب الواقع والمستجدات بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات الماثلة وإنعاش الأنشطة العالمية بشكل مناسب.

وأشار إلى أنّ كلمته في المؤتمر ستكون بعنوان "كيف نخلق من الأزمات والتحديات فرص جديدة"، خاصة بعد أن ترتب على عدم اليقين الحالي والناجم عن (كوفيد 19)، آثار على إعداد التقارير المالية، ومن هنا تبرز أهمية مناقشة المخاطر التجارية التي قد تواجهها الشركات والتأثير على إعداد التقارير المالية.

وطالب القواسمي الشركات بالإفصاح عن حدوث أي تأثير جوهري من فترة نهاية العام المالي حتى نشر القوائم المالية للعامة، مشيرا إلى أنّ الشركات تكتفي بالإفصاح عن المخاطر المحتملة، ولا يتم التعديل على صلب القوائم المالية إلا حال وجود تأثير على استمرارية الشركة، وفي هذه الحالة على الشركة تغيير طريقة عرض القوائم المالية، وهو أمر يتطلب تغيير جوهري في الأساس المحاسبي، وهو ما سنركز عليه في جلسات المؤتمر.

يذكر أن اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ويضم في عضويته المنظمات العربية المهنية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي.