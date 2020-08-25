قطع مياه الشرب 8 ساعات عن 7 مناطق بالقاهرة بعد غد

أعلنت شركة مياة الشرب بالقاهرة، قطع المياه من التاسعة صباح بعد غد الخميس حتى الخامسة مساءً عن مناطق "منطقة النعام، ألف مسكن، شارع سليم ومتفرعاته، شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته، شارع جسر السويس من الألف مسكن حتى 6 أكتوبر، ومنطقة عرب الجسر"، إضافة إلى ضعف المياه عن منطقتي الشيراتون والكلية الحربية، وذلك نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه مسطرد.

وطالبت شركة مياة الشرب بالقاهرة، في بيان أصدرته اليوم، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة قطع المياه.