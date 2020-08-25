القاهرة تستعد لإزالة عقار قصر النيل المنهار بعد موافقة التنسيق الحضاري

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن أنّ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تلقى رد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بأنّ عقار شارع قصر النيل الذي تعرض للانهيار السبت قبل الماضي، لم يعد طرازا معماريا بعد ضياع معالمه جراء انهيار العقار، وبالتالي جرت الموافقة على الإزالة الكاملة لعقار قصر النيل الذي انهار قبل 10 أيام.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه جار استخراج قرار الإزالة للبدء على الفور في أعمال الإزالة للدور الأرضي، مؤكدا أنّ العقار دور أرضي، و4 طوابق، وجرى إزالة الـ4 طوابق بعد انهيار العقار، ولم يتبق سوى الدور الأرضي وهو عبارة عن محلات.

وتابع أنّ العقار كان مصنف طرازا معماريا، وبالتالي انتظرت المحافظة رد التنسيق الحضاري بشأن الجزء المتبقى من العقار، موضحا أنّ الإزالة ستتم على الفور مع غلق جزئي للشارع لانهاء أعمال الإزالة.

يذكر أنّ عقار شارع قصر النيل تعرض للانهيار السبت قبل الماضي، وجرى إنقاذ أكثر من 14 شخصا، فضلا عن انتشال 3 ضحايا أسفل أنقاض العقار، وجرى نقل أسرتين للإقامة في حي الأسمرات.