نائب محافظ الأقصر يناقش ميكنة أصول الدولة ووضعها على "بيانات الحكومة"

عقد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الاجتماع الأول لدراسة مشروع ميكنة الأصول المملوكة للدولة، ووضعها على قاعدة بيانات الحكومة المصرية، بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومديري إدارات الأملاك والتفتيش المالي والاداري ومنظومة التحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

وناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الخطوات التي تم اتخاذها بمشروع ميكنة الأصول، موجهًا بالحفاظ علي أملاك الدولة وتنظيم العمل، بالشكل الذي يتيح المناخ المناسب للاستغلال الأمثل لها في المشروعات التنموية والخدمية، وحتى تكون بمثابة بنك معلومات للمحافظة.

كما وجه باستمرار القيام بحصر أصول وممتلكات المحافظة للعمل على استغلالها مع تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات وتسجيلها إلكترونياً لجميع الأصول غير المستغلة بالمحافظة.

كان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد وجه بتكوين فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك المحافظة، في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المتخذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.