تشكيل لجنة لاختيار أفلام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

شكلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، لجنة لمشاهدة واختيار الأفلام للدورة العاشرة التي ستنطلق يوم 12 مارس 2021، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

وتضم اللجنة سينمائيين من مختلف التخصصات، ما بين نقاد ومخرجين وكتاب سيناريو.

وجاء تشكيل اللجنة كالآتي: المخرج عماد البهات والمخرج بشارة شكري والناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة مروة أبو عيش والسيناريست سيد فؤاد والناقد والمخرج فاروق عبد الخالق.

وكشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، عن أن استمارة المشاركة سيجري إغلاق التقديم لها يوم 10 ديسمبر 2020، لافتة إلى إعلان نتائج اختيار الأفلام في الأسبوع الأول من يناير عام 2021.

وأطلقت استمارة الاشتراك للدورة العاشرة للمشاركة في 4 مسابقات سينمائية بالمهرجان، وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة أفلام الدياسبورا والمسابقات الثلاث الأولى يشترط فيها أن تكون إنتاجا وإخراجا من دول أفريقية وصناعها مقيمون في بلد إفريقي، أما مسابقة الدياسبورا فهي لصناع السينما الأفارقة الذين يعيشون في المهجر وهي مسابقة مستقلة.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة، الممثل المصري الكبير محمود حميدة رئيسا وتتشكل اللجنة من المنتج جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد علي والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين صبري فواز وسلوى محمد علي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستقام دورته العاشرة فى الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.