نائب وزير التعليم ومحافظ مطروح ورئيس أكاديمية النقل البحري يكرمون أوائل الثانوية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم نائبا عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية، اليوم، أوائل الشهادة الثانوية العامة، وعددهم 40 طالبا على مستوى الجمهورية، و5 طلاب أوائل من كل قسم بمطروح، بالإضافة إلى 5 طلاب أوائل بادارة العلمين التعليمية.

وذلك بالمقر الجديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح ولفيف من عمد ومشايخ مطروح ومجلس أمناء التريية والتعليم بمطروح.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية بأبناء مصر المتفوقين وإقامة الأكاديمية إحتفالية لهم بفرعها على أرض العلمين الجديدة، وعرض نبذة عن الأكاديمية كصرح تعليمى، مع ترحيبه بعرض منح مجانية للأوائل من خلال 12 كلية بالأكاديمية بفروعها المختلفة، مؤكدا على أن الأوطان تحتاج إلى شبابها المتميزين وقدراتهم وإصرارهم على التميز والصدارة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة، وترحيبه بتنظيم الإحتفالية على أرض محافظة مطروح، موجها الشكر والتقدير للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لحرصة على المشاركة فى الإحتفال بتكريم أبنائنا المتفوقين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من داخل الفرع الجديد للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وتقديم بعض الجوائز لأوائل طلاب الثانوية العامة المتفوقين هذا العام.

كما وجه الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإقامة الحفل تحت رعايته، والشكر لوزارة التربية والتعليم وجميع العاملين بها على قيادتهم الناجحة لمنظومة التعليم وتأدية الإمتحانات بنجاح في ظل جائحة فيروس كورونا وهى تجربة فريدة من نوعها بين دول العالم ، مع الإشادة بنشر فكرة وثقافة التعليم الإلكترونى بين الطلاب والتى ثبت أهميتها ودورها ونجاحها فى أول اختبار لها فى ظل جائحة فيروس كورونا والشكر موصول لوزير التربية والتعليم على دعمة وتعاونه المستمر للعملية التعليمية بمحافظة مطروح.

وقدم التهنئة لأبناء مصر الأوائل المتفوقين، ولأسرهم على نجاحهم وتفوقهم فى ظل ظروف إستثنائية لتداعيات جائحة فيروس كورونا قائلا: "من جد وجد ومن زرع حصد وأنتم بذلتم من الجهد و المثابرة ما جعلنا نفتخر بكم اليوم، ونُكرمكم على تفوقكم وحصولكم على المراكز الأولى بين أقرانكم".

وأعرب عن بالغ سعادته باقامة التكريم هذا العام، على تلك البقعة الساحرة، وبين جنبات ذلك الإنجاز المصرى العظيم بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضاهى المدن العالمية، روعة وتشيداً بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبسواعد وعرق أبناء مصر المخلصين لتصبح مكان يدعو للفخر والتباهى لنا جميعا كمدينة ذكية متكاملة كأحدث مدن الجيل الرابع بما تتضمنه من مشروعات سياحية وإستثمارية وتعليمية وتاريخية.

وأعلن محافظ مطروح على إعداد برنامج للأوائل لزيارة معالم مدينة العلمين الجديدة، والتعرف على حجم الإنجازات والمشروعات التى تنفذ بها، داعيا أبنائه الطلاب إلى الحفاظ على هذا التفوق والإجتهاد فى طلب العلم كسلاح فى مواجهه أى ظروف وأى تحديات، وتحمل مسؤولية وأمانة بناء الوطن ومستقبلة لأن مصر تنتظر منهم الكثير فى مجالات التنمية والبناء فى جميع العلوم.

وسلم نائب الوزير ومحافظ مطروح ورئيس الأكاديمية العربية فى نهاية الإحتفالية شهادات التقدير والهدايا للطلاب المتفوقين أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكذلك الطلاب الخمس الأوائل فى الشهادة الثانوية العامة بأقسامها بمحافظة مطروح.

كما تم إهداء وتبادل الدروع من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم، ودرع المحافظة للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية والدكتو رضا حجازى نائب الوزير والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.