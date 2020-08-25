التعليم: طلاب "الملاحق" في الثانوية العامة لن يتضرر تنسيقهم للجامعات

يؤدي 110 آلاف و900 طالب وطالبة بالثانوية العامة، امتحانات الدور الثاني داخل (351) لجنة سير على مستوى الجمهورية، حتى الأربعاء 3 سبتمبر .

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني سوف يدخلون الكليات بنفس درجة التنسيق التي تعلنها وزارة التعليم العالي في الدور الأول، مؤكدة على تخصيص أماكن لهم – حسب شريحة درجاتهم- دون أن يُضار أي طالب نتيجة تأخر مرحلة تنسيقه.

وعن الإجراءات المتبعة، أكدت الوزارة أن الطالب لا يتحمل أي إجراءات تجاه الحصول على الكلية التي توافق الدرجة الحاصل عليها، سوى ملء رغبات التنسيق، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال كشوفات نتيجة الدور الثاني بنفس آلية الدور الأول، ويتم التعامل معها بشكل طبيعي ، ويتم إبلاغ الطالب بنتيجة تنسيقه.

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، ومنها، تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات ، وألا يتجاوز عدد الطلاب باللجان الفرعية (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، ومنع التدخين سواء من الطالب أو المعلم.