طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة وشبورة مائية صباحا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدًا الأربعاء، إذ تنتشر الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط أحيانا على جنوب الصعيد

وعن حالة الطقس ليلًا، يتوقع الخبراء أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 36 21

نويبع 37 28

طابا 35 26

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 26