فيديو.. الأرصاد: الطقس لن يتحسن إلا مع بداية فصل الخريف

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم والأيام المقبلة يشهد الطقس حالة طبيعية، حيث يكون الطقس حول معدلاته الطبيعية مثل هذا الوقت من العام، فالطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ورطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، ومازال شديد الحرارة على جنوب الصعيد أثناء النهار، ولكن أثناء الليل الطقس لطيف وخصوصا ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن نسبة الرطوبة كانت مرتفعة جدا بالأمس مما أدى لمزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، أمس، كانت من 83% لـ85% بالنسبة للقاهرة ونحو 90% بالنسبة للسواحل الشمالية مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، ولكن أثناء فترات الليل درجات الحرارة تنخفض بصورة كبيرة عن النهار بنحو أكثر من 10 درجات وتصل درجة الحرارة الصغرى من 24 درجة لـ 25 درجة بالنسبة للقاهرة والعظمى تصل لـ 35 درجة بالنسبة للقاهرة.

وتابعت شاكر أننا مازلنا في فصل الصيف ونسب الرطوبة مازالت مرتفعة وستظل كذلك حتى منتصف شهر سبتمبر مع بداية فصل الخريف تبدأ تتحسن الأحوال الجوية ونبدأ نشعر بالتغيرات الجوية وانخفاض الرطوبة ولكن حتى الآن لا يوجد تغييرات جوية في حالة الطقس خصوصا وأن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.