الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا اليوم في درجة الحرارة عن المعدلات الطبيعية من درجة إلى درجتين على محافظات الوجه البحري والقاهرة، فيما تستمر حالة اعتدال درجات الحرارة على السواحل الشمالية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم، سواء خلال ساعات النهار أو في فترات الليل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه خلال الأيام القادمة من الممكن أن يتخلل فترات الليل نشاط للرياح على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وقد تنشط هذه الرياح أحيانًا وتؤدي إلى الإحساس بالانخفاض في الرطوبة خلال الفترة القادمة.

وتابع أن درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام وخلال الـ6 أيام القادمة لا توجد أي مفاجآت تُذكر، سوى الشبورة المائية الموجودة في الصباح الباكر، سواء على الطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري، القاهرة، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء وهذا توقيتها الطبيعي من بعد الفجر وتستمر حتى الساعة السابعة صباحًا.

واستكمل أن الملاحة البحرية معتدلة على أغلب الأنحاء وهذا له مردود إيجابي في السفر وأيضًا على الملاحة البحرية لأن البحرين المتوسط والأحمر في حالة اعتدال ومهيآن لكافة عمليات الصيد والملاحة.

ووجه "شاهين" نصيحة للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بقدر الإمكان خاصة وقت بعد الظهر الذي تسجل فيه درجات الحرارة أعلى معدلاتها وذلك حتى الساعة الرابعة عصرًا، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة خاصة في فترات الليل.