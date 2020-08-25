توزيع أرباح مشروع مزارع الإنتاج الحيواني على 300 شاب من المستفيدين
كتب:
محمد أبو عمرة
09:27 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
وزير الزراعة ود على جمعه خلال الاحتفال
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، توزيع أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد من 4 محافظات هي دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية.
ويجري تربية الماشية بمزارع الإنتاج الحيواني الخاصة بالوزارة والتي رفعت مؤسسة مصر الخير كفاءتها وتشغيلها وإدارتها، لصالح الشباب المستفيد من المشروع وعددهم 300 شاب وفتاة، ووفر البنك الزراعي المصري التمويل اللازم لهما.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء واستغلال الأصول المتاحة لديها، تعاقدت الوزارة مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.
وأعرب "القصير" عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع، وتوفير 300 فرصة عمل للشباب الذين حضروا اليوم لاستلام الدفعة الاولي من مشروعهم، بما يحقق لهم دخل ثابت عن كل دورة تسمين للماشية المملوكة لهم، والتي يجري تربيتها في المزارع بتمويل من البنك الزراعي، وتقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم الفنى وبتسويق الانتاج.
وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب، وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.
وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين.
وأكد أنه لأول مرة يكون هناك حصر دقيق للثروة الحيوانية لرسم السياسات وتحديد الاحتياجات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في العديد من الإتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية، ومنها تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان لتوفير فرص العمل للشباب.
وأعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماءعن سعادته بالتعاون مع الوزارة، والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم، وهذا هو الهدف الاساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التي يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.
وقال الدكتور على جمعة، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني.
وأضاف أنه جرى تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل على إقامة مشروعات تنموية لدعم المواطنين.
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مشاركة البنك في المشروع تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الانتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين.
وأشار إلى أن حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6000 رأس ماشية، لافتا إلى أن المشروع يجري في إطار مبادرة البنك المركزي، والتي تقدم تسهيلات ائتمانية لصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة في حدود 5%.
وأضاف "فاروق" إلى أن مشاركة البنك الزراعى المصري في هذا المشروع تتسق مع رسالته في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين، مؤكداً أن تشغيل الشباب على رأس أولويات البنك، ومثمناً دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الجانب ومشيداً كذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير، موضحًا أنه سيجري ضخ نحو مليار جنيه في مشروعات تسمين البتلو، لترتفع محفظة البنك الزراعي في هذا القطاع لنحو 2 مليار جنيه.
وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المرحلة الأولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتي يجري صرف الأرباح عن دورتها الانتاجية الأولى اليوم للشباب المستفيدين تضم 6 مزارع توزيعهم كالتالي: مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية، ومزرعة في بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة في دمياط وتضم 800 رأس ماشية.
وقال حسن عز الدين المدير العام لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير: إن المزارع التي جرى اليوم توزيع الأرباح عن دورة انتاجها الأولى على الشباب المستفيدين ملك لوزارة الزراعة، ولم تكن تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها، وجرى توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.
وأكد أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وإدارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة، حيث تحصل الوزارة مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني بما يحقق لهم عائد مجزي عن كل دورة انتاجية لهم.