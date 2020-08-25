توزيع أرباح مشروع مزارع الإنتاج الحيواني على 300 شاب من المستفيدين

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، توزيع أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية على 300 مستفيد من 4 محافظات هي دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية.

ويجري تربية الماشية بمزارع الإنتاج الحيواني الخاصة بالوزارة والتي رفعت مؤسسة مصر الخير كفاءتها وتشغيلها وإدارتها، لصالح الشباب المستفيد من المشروع وعددهم 300 شاب وفتاة، ووفر البنك الزراعي المصري التمويل اللازم لهما.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء واستغلال الأصول المتاحة لديها، تعاقدت الوزارة مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

وأعرب "القصير" عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع، وتوفير 300 فرصة عمل للشباب الذين حضروا اليوم لاستلام الدفعة الاولي من مشروعهم، بما يحقق لهم دخل ثابت عن كل دورة تسمين للماشية المملوكة لهم، والتي يجري تربيتها في المزارع بتمويل من البنك الزراعي، وتقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم الفنى وبتسويق الانتاج.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب، وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.

وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين.

وأكد أنه لأول مرة يكون هناك حصر دقيق للثروة الحيوانية لرسم السياسات وتحديد الاحتياجات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في العديد من الإتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية، ومنها تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان لتوفير فرص العمل للشباب.

وأعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماءعن سعادته بالتعاون مع الوزارة، والذي أثمر عن فرص عمل للشباب وخلق مشروعات توفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم، وهذا هو الهدف الاساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التي يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد.

وقال الدكتور على جمعة، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني.

وأضاف أنه جرى تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل على إقامة مشروعات تنموية لدعم المواطنين.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مشاركة البنك في المشروع تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الانتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين.

وأشار إلى أن حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6000 رأس ماشية، لافتا إلى أن المشروع يجري في إطار مبادرة البنك المركزي، والتي تقدم تسهيلات ائتمانية لصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة في حدود 5%.

وأضاف "فاروق" إلى أن مشاركة البنك الزراعى المصري في هذا المشروع تتسق مع رسالته في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين، مؤكداً أن تشغيل الشباب على رأس أولويات البنك، ومثمناً دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الجانب ومشيداً كذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير، موضحًا أنه سيجري ضخ نحو مليار جنيه في مشروعات تسمين البتلو، لترتفع محفظة البنك الزراعي في هذا القطاع لنحو 2 مليار جنيه.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المرحلة الأولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتي يجري صرف الأرباح عن دورتها الانتاجية الأولى اليوم للشباب المستفيدين تضم 6 مزارع توزيعهم كالتالي: مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية، ومزرعة في بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة في دمياط وتضم 800 رأس ماشية.

وقال حسن عز الدين المدير العام لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير: إن المزارع التي جرى اليوم توزيع الأرباح عن دورة انتاجها الأولى على الشباب المستفيدين ملك لوزارة الزراعة، ولم تكن تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها، وجرى توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.

وأكد أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وإدارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة، حيث تحصل الوزارة مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني بما يحقق لهم عائد مجزي عن كل دورة انتاجية لهم.