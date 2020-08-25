محتجون في ليبيا يمهلون ميليشيا حكومة السراج 24 ساعة للاستقالة

طالب المتظاهرون في ليبيا، بالإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات المعارضة للحكومة، وأمهلوا ميليشيا حكومة السراج 24 ساعة لتقديم استقالتها، ملوحين بالدخول في عصيان مدني، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وسط غضب شعبي وتظاهرات عمّت العاصمة الليبية طرابلس اليومين الماضيين ضد حكومة السراج، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، أفادت عائلات ليبية الثلاثاء، باختفاء أبنائها خلال مسيرات الأحد والاثنين.

بجانب ذلك، عمد المحتجون لإغلاق طريق قرقارش الرئيسي في العاصمة بإطارات مشتعلة، كما نددوا بجلب المرتزقة السوريين الذين تُدفع رواتبهم بالدولار، بينما يعاني الليبيون من قلة السيولة وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات الرئيسية.