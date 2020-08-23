برلماني يرحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أشاد النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب، بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن هذا القرار يساهم بإيجابية في تحقيق وحدة وتماسك الشعبي الليبي ووقف الاقتتال على أراضيه والحفاظ على السيادة الوطنية الليبية الكاملة، إضافة إلى دعم الأمن القومي المصري والليبي وضرب التدخل الخارجى التركي في الشأن الليبي في مقتل.

وقال "نبيل" في بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار يكفل إنهاء أطماع القوى الخارجية في النفط الليبي ويحقق الثورات البترولية في ليبيا، مطالبا بالطرد الفوري لجميع المليشيات المسلحة والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام التركي الإرهابي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب من داخل الأراضي الليبية.

وأكد "نبيل" أن هذا القرار يتفق تماما مع الرؤية الثاقبة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأوضاع المأساوية داخل ليبيا بالطرق السلمية ويتفق مع بنود إعلان القاهرة ويحافظ على الأمن القومي المصري والليبي.

وأشاد بدعم مصر للقرار ومساندته للشعب الليبي والقيادة الليبية في مواصلة خطواتها لحل الأزمة سلميا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".