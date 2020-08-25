خبراء: اختيار بشتيل مكانا لمحطة القطارات الجديدة قرار صائب

في منتصف أغسطس الجاري وخلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مشروعات النقل، أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزيرـ أنه جار إنشاء محطة سكة حديد بشتيل الجديدة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من كافة التصميمات الخاصة بالمحطة، وستكون بديلًا لمحطة مصر برمسيس، وستكون مخصصة لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد.

تعد بشتيل منطقة مركزية تتوسط محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، كما تتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة لصعيد مصر، إضافة إلى منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر "السد العالي – الإسكندرية – المناشي".

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مكان محطة بشتيل الجديدة يتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة والتي تتمثل في "مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأوتوبيسات – وسائل نقل جماعي"، مشيرا إلى أنها تقع على 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: "محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار"، إضافة إلى أنها تتوافر فيها مساحة جغرافية تسمح بإقامة المشروع.

غيث: تعمل على تخفيف الضغط الواقع على محطة رمسيس وتقليل التكدس المروري في العاصمة

الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، بدأ حديثه لـ"الوطن" بالتأكيد على صحة القرار وأهمية تلك الخطوة التي من شأنها منع التكدس الحاصل في منطقة رمسيس التي تستقبل المسافرين من كل مكان يوميا بما يسبب اختناقا مروريا، وتخفف معاناة المواطن، فبدلا من اضطراره النزول في نقطة مختنقة سينزل في نقطة بها سيولة وشبكة مواصلات متكاملة بجوارها تتيح لأي مسافر التوجه إلى وجهته بسهولة لرفع المعاناة عن المواطن.

ولكون المشروع يقع على 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: "محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار"، اعتبر غيث أن ذلك يعمل على تخفيف الضغط الواقع على محطة رمسيس بما يساهم في تقليل التكدس المروري في شوارع العاصمة وتقليل التكدس داخل محطات القطارات وخاصةً المحطة الرئيسية.

وأيده في الرأي الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، حيث أكد في حديثه لـ"الوطن" أن الفكرة جيدة لتخفيف التكدس في منطقة رمسيس والأهم هو الخدمات التي ستكون ملحقة بها لتوفير خدمة متكاملة للمواطنين، من حيث ربطها بشبكة مواصلات متكاملة تتيح سهولة التنقل منها للمواطن كما هو مخطط له من قبل الوزارة.