علام: سننتهي من محطة بشتيل في 36 شهرا لتصبح محور السكة الحديد الرئيسي

أعلن المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن إنشاء محطة سكة حديد بشتيل يأتي ضمن جهود الدولة متمثلة في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لتحسين وتطوير منظومة النقل والمواصلات في مصر وتخفيف العبء على المواطنين، حيث يهدف المشروع لتخفيف ازدحام محطة رمسيس التي تخدم جميع خطوط السكك الحديدية، لتصبح محطة بشتيل هي المركز الرئيسي، حيث تقع محطة بشتيل في منتصف الطريق بين محطتي سكة حديد رمسيس والجيزة، كما تقع بالقرب من 3 ممرات رئيسية وهي: ممر أحمد عرابي، ممر شارع السودان وممر الزمر.

وأضاف علام، في بيان اليوم، أن الشركة ستتولى القيام بأعمال التصميم والإنشاء لمحطة سكة حديد بشتيل بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية، ومن المخطط أن يستغرق المشروع 36 شهرا لتصبح محطة بشتيل هي محور السكك الحديدية الرئيسي الجديد الذي يخدم مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال علام، إن مساحة الأرض الكلية للمشروع وللمحطة الرئيسية تبلغ 31 ألف متر مربع، وتتضمن أعمال الشركة بمشروع محطة سكة حديد بشتيل 22 كيلومترا من أعمال السكك الحديدية وأعمال المسار للخط الجديد، إلى جانب الإنشاءات وورشها الخدمية والمرافق، كما تتكون المحطة ذات التصميم المتميز من طابق أرضي و2 دور علوي بمساحة 66500 م 2 كمكاتب إدارية، و24000 م 2 من المحلات التجارية، إضافة إلى ورشتين رئيسيتين لصيانة القطارات ومرافق خدمية أخرى من خزانات الوقود وغسالات عربات السكك الحديدية وخزانات المياه، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 3 سنوات من بداية العمل به".