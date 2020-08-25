فيديو وصور.. أرض محطة قطارات بشتيل

تنشر " الوطن" الصور الأولى لأرض محطة بشتيل، التى سيقام عليها مشروع محطة بشتيل للقطارات بحلول عام 2025، للقطارات القادمة من صعيد مصر، كبديلًا عن دخول القطارات محطة مصر برمسيس.

بشتيل في 2025 : محطة رئيسية وورشة للعربات والجرارات و5 سكك

وكشفت هيئة السكك الحديدية، أنَّ محطة بشتيل تضم، محطة رئيسة وورشة كاملة للعربات والجرارات، وحوش محطة يسع إلى 5 سكك ومحطة طوالي إلى القطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل، منوهًا إلى أنَّ ذلك يعد نواة مركزية جديدة إلى منظومة النقل العام في مصر.

وبحسب وزارة النقل والمواصلات، ستكون محطة بشتيل ستكون مجاورة لمحطة مترو إمبابة الجاري إنشاؤها، وأنَّها ستعمل على تخفيف الضغط على محطة مصر، كما تمّ اختيار هذا الموقع لأنّها تتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة إلى صعيد مصر، لافتًا إلى أنَّ منطقة المحطة الجديدة مركزية تتوسط ما بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة

كيف ستربط محطة بشتيل محاور الجيزة المرورية؟

وتقع محطة بشتيل على 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: "محور شارع السودان - محور ترعة الزمر – محور أحمد عرابي وشارع المطار"، موضحا أن المحطة ستكون عالمية وستنفذ بتصميم أوروبي من أجل خدمة قطارات وركاب الصعيد، مؤكّدًا أنَّ منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر "الإسكندرية - السد العالي - المناشي".

دليلك من خرائط جوجل للوصول لـ بشتيل من رمسيس: 16 كيلو في 24 دقيقة

وقدرت خرائط جوجل المسافة من رمسيس لـ بشتيل، بنحو 16.7 كيلومترًا، تقطعها السيارة في فترة زمنية قدرها 24 دقيقة، تبدأ من شارع رمسيس ومنه إلى كوبري 6 أكتوبر، حتى الوصول لمنطقة بولاق، ثم الاتجاه إلى محور 26 يوليو حتى الجيزة، ومنه إلى شارع أحمد عرابي بجوار نادي الزمالك في المهندسين ومنه إلى الطريق الدائري حتى منطقة الكوم الأحمر، ثم الاتجاه إلى مخرج أرض اللواء ومنها إلى بشتيل.