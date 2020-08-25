لماذا اختارت الحكومة بشتيل مكانا لمحطة القطارات الجديدة؟

أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، عن الأسباب التي تم على أساسها اختيار بشتيل مكانا لمحطة القطارات الجديد، ومنها بأن بشتيل منطقة مركزية تتوسط محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، كما تتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة لصعيد مصر، إضافة إلى منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر "السد العالي – الإسكندرية – المناشي".

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مكان محطة بشتيل الجديدة يتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة والتي تتمثل في "مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأتوبيسات – وسائل نقل جماعي"، مشيرا إلى أنها تقع على 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: "محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار"، إضافة إلى أنها تتوافر فيها مساحة جغرافية تسمح بإقامة المشروع.

وأوضح وزير النقل، لـ"الوطن"، أن مشروع محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل سيضم محطة للقطارات وورش صيانة لها، وإنشاء مجمع خدمات، ومول تجاري، بالإضافة إلى جراج تكنولوجي كامل، متابعًا "سيكون هناك مشروع متكامل يتضمن الأراضي التي توجد بجانب المحطة"، لافتا إلى أنه تم اختيار مدينة بشتيل لإنشاء المشروع لأنه ستربط ما بين المحطة المركزية برمسيس ومحطة الجيزة كبوابة لصعيد مصر، وذلك سيكون له دور مساهم في تقليل التكدس المروري في شوارع العاصمة وتقليل التكدس داخل محطات القطارات وخاصةً المحطة الرئيسية، وبالتالي سيوفر السهولة واليسر لصعود ونزول الركاب.

وتابع وزير النقل: "مشروع محطة قطارات صعيد مصر سيخدم سكان منطقة بشتيل والتي يوجد بها العديد من الصعايدة والتي ستوفر لهم الانتقال الميسر من وإلى الصعيد وهذه خدمة ممتازة تقدمها الدولة ووزارة النقل لمواطنيها، موضحا أنه سيتم تنفيذ محطة بشتيل على طراز عالمي، وسنواصل تنفيذ كل المشروعات القومية لخدمة جميع مواطني مصر.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تطوير منظوماتها الأساسية والتي تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة.

يُذكر أنَّ وجَّه أحد المواطنين المنتمين إلى الصعيد، رسالة غاضبة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب قراره بعدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة سكك حديد رمسيس وتوقفها بمحطة بشتيل.

حيث قال المواطن الصعيدي في رسالة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت عارف الصعيد ده كام محافظة، تعرف إنه 55 مليون مواطن في مصر من الصعيد، اللي أنت عايز تمنعهم من دخول محطة رمسيس".

وأضاف المواطن الصعيدي في رسالته: "لما أنت وزير وبتقول كدة أومال لو مش وزير هتقول إيه، أنت كدة بتمنع المواطن من دخول وطنه، لما الصعيد مهبط الرجالة ومهبط الزعماء والكرماء مايدخلوش المحطة مين يدخلها".

وتابع المواطن الصعيدي: "في يوم من الأيام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكتير من المفكرين والكتاب والأدباء من الصعيد".

وواصل رسالته الغاضبة: "طلعولنا جواز سفر نروح بيه هناك بقى كأننا داخلين دولة تانية، ليه بتهزمونا الهزيمة السيئة دي، ماحدش قالك اللي بتقوله ده غلط؟ ماحدش عدل عليك وقالك ماينفعش كده؟"، مختتمًا رسالته: "إنت عشان ماتعرفش الصعيد بتقول كده، لو تعرف الصعيد ماكنتش هتقول كده".