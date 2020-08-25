نقابة كتاب مصر تتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

قال الكاتب إيهاب الورداني، أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن النقابة برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، قامت بواجبها تجاه الشاعر أمجد ريان، حيث قدمت له الخدمات اللازمة ضمن مشروع الرعاية الصحية، وأرسلت له سيارة أسعاف إلى منزله، والتي نقلته إلى مستشفى فلسطين لتلقي العلاج اللازم لحالته.

وأوضح إيهاب الورداني، في تصريحات صحفية أن الشاعر أمجد ريان كان قبل نقله إلى المستشفى جالس مع الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، ليتحدث عن علاج ضمن المشروع الصحي بالنقابة، وعرض عليه رئيس النقابة تلقي العلاج في أي مستشفى يختارها الشاعر، وبناء على ذلك وفور علم رئيس النقابة بالحالة الصحية لأمجد ريان، وجه تعليماته بأرسال سيارة إسعاف إلى منزله ونقله على الفور إلى المسستشفى.

أما عن الحالة الصحية للشاعر أشرف عتريس، فقامت النقابة بواجبها أيضا نحو الشاعر ضمن مشروع العلاج الصحي بالنقابة، حيث تم عمل التحاليل والإشعات اللازمة لحالاته الصحية، وتم إرسالها للشاعر، بمسقط رأسه في المنيا، حتى يتم على إثرها تلقي العلاج في إحدى المستشفيات بمحافظته.

أمجد ريان شاعر كبير من شعراء السبعينيات ومن إصداراته (أغنيات حب للأرض عام 1972، الخضراء 1978، لا حدّ للصباح 1991، أيها الطفل الجميل اضرب 1990، أمسّ كائنا 1991).