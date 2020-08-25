وزير الشباب يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة DHL لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالرئيس التنفيذي لشركة DHL بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نور سليمان وأحمد الفنجري المدير التنفيذي للشركة بمصر لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة في المرحلة المقبلة.

وأعرب صبحي عن تفاؤله بالاجتماع مع مسؤولي شركة DHL حيث أنه سيكون هناك تعاونا بين الطرفين في المرحلة المقبلة في العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، وسيتم وضع آليه للتنسيق معا في الأعمال المختلفة للعمل على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن خطة الوزارة في المرحلة الحالية هي التوسع في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب وتحقيق أكبر استفادة لقطاع عريض من المجتمع.