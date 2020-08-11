وزير الرياضة يشيد بمشاركة الشباب في تنظيم الانتخابات: مصر جميلة بيهم

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصوته بلجنة مدرسة الطبري، بمدينة الشروق، مشيدًا بحسن التنظيم، والمناخ المصاحب لعملية الاقتراع.

وزير الرياضة يشيد بالتنظيم في لجنة مدرسة الطبري

وقال وزير الرياضة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنَّ الوزارة شاركت في تحفيز الناخبين على المشاركة خاصة من خلال مراكز الشباب، حيث استعانت الوزارة بالدكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق، وعدد من الخبراء والمتخصصين من أساتذة العلوم السياسية، لتعريف الشباب بأهمية المشاركة، في بناء الوطن، والعمل على رفعته.

وأضاف "صبحي"، "مصر جميلة بشبابها، ونتمنى أن يشارك الجميع في بناء الوطن"، مؤكّدًا أن الشباب هم عماد الوطن، ودورهم واضح جدًا في عملية التنظيم، ومساعدة كبار السن في الإدلاء بأصواتهم، ودورهم في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مشكور".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.