وزيرة الثقافة: الدولة نجحت في تمكين الشباب وصقلهم بالمهارات والخبرات

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب، فخر لكل المصريين، وتقوم بعمل رائع في تأهيل نماذج شبابية مشرفة، تستطيع قيادة المستقبل.

وأضافت عبدالدايم، خلال مشاركتها في مقابلات اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أن المتقدمين للالتحاق بهذه الدفعة، كلهم نماذج مبشرة، ولديهم تطلع كبير للمستقبل.

وتابعت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تمكين الشباب وصقلهم بالمهارات والتدريبات اللازمة التي تساعدهم على القيادة، وهناك تعاون مستمر بين الوزارة والأكاديمية في تنظيم الفعاليات التدريبية للشباب، أو من خلال تواجدي شخصيا في بعض المحاضرات.

واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار 4 أيام عددا من الوزراء والشخصيات القيادية بالدولة، وخبرات ومتخصصين في مختلف المحالات، وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمتقدمين بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.