حمدوك: محادثات شفافة مع بومبيو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنّه أجرى محادثات شفافة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم، الثلاثاء، بشأن دعم الحكومة المدنية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنه أكد أنّ الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا لتحديد العلاقة مع إسرائيل.

وذكر بيان رسمي أنّ حمدوك ناقش مع بومبيو بعد وصوله الخرطوم في أول زيارة لوزير خارجية أميركي منذ 24 عاما، الأوضاع في السودان ومسار العملية الانتقالية والعلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ووفقا للبيان، أكد بومبيو دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان، كما أكد دعمهم لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أبدى اهتماما بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة.

من جانبه، أكد حمدوك لوزير الخارجية الأمريكي أنّ الحكومة السودانية تولي موضوع حماية المدنيين في دارفور اهتماما كبيرا، وقدم شرحا لعملية إنشاء الآلية الأمنية لحماية المدنيين في دارفور.

وعن الطلب الأميركي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أوضح حمدوك للوزير الأمريكي أنّ المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وصولا لقيام انتخابات حرة، مشيرا إلى أنّ الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأنّ هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي.

ودعا رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل.

وانخرط بومبيو فور وصوله الخرطوم في مباحثات مكثفة مع حمدوك وأعقب ذلك لقاء مع عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.