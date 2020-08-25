وزير الأوقاف ينفي تصريح "الانتخابات كالجهاد": شائعات ومنشورات مزيفة

نفي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صحة ما تداولته بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة للوزير، تتحدث عن أن "الانتخابات كالجهاد ومن مات وهو ينتخب فهو شهيد، وأن صلاة الجمعة تساهم في نشر فيروس كورونا"، حيث تأتي في إطار الشائعات والمنشورات المزيفة.

وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن تلك التصريحات غير صحيحة بالمرة، لم تصدر عنه، حيث لم يصف الانتخابات بالجهاد ولم يقل أن صلاة الجمعة تساهم في نشر كورونا، وأضاف أن عودة صلاة الجمعة هي أولى بشائر مبادرة "الأمل حياة" والعام الهجري الجديد.

وتابع الوزير في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المصاب بكورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة علي الجميع حال انتهاء الفيروس وانتشاره، ومن يريد التوسعة للآخرين وعدم الحضور للجمعة "فلا حرج عليه".

وكانت وزارة الأوقاف قد حذرت مما وصفته بـ"حرب الشائعات" في بيان سابق، وأشار "جمعة" إلى أن الجماعات الإرهابية تقف وراء تلك الشائعات من خلال حسابات إلكترونية مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي.