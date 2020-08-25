الأوقاف تحذر من أي تجاوز في صلاة الجمعة: سيكون سببا لغلق المسجد

تستمر حملة وزارة الأوقاف الموسعة لتنظيف وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لعودة صلاة الجمعة ابتداءً من الجمعة المقبل، ونشرت الوزارة صورًا لعمليات تعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية، والتي وردتها من بعض المديريات الإقليمية.

وأكدت الوزارة استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، لافتة إلى حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

وشددت الوزارة على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه.

وناشدت الوزارة، عمّار بيوت الله ومحبيها التعاون معها لتنفيذ خطتها، حتى نصل إلى الفتح الكامل، موضحة أنّ من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، إذ تكون الوزارة مضطرة رغما عنها لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أم غيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.